Reporter de guerre en Arménie, François Thomas

A l'âge de 22 ans en 2016, il était déjà parti comme reporter en Syrie pour SOS Chrétiens d'Orient. Fils de parents journalistes, scout toujours, il a nourri sa vocation lors du Festival International du Photojournalisme, Visa pour l'image, dans sa ville de Perpignan. RCF l'interviewe en direct d'Erevan, capitale d'Arménie, le jour de la signature du cessez-le-feu et du transfert de territoires du Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan. Comment perçoit-il les dessous du conflit, et de ce qui apparaît aussi comme une guerre de religion, l'Arménie Chrétienne étant coincée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan musulmans souhaitant relier leurs terres ? https://francois-thomas.com