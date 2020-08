Retour sur la traversée de la Manche de Philippe Croizon

Un homme que j’ai eu la chance de croiser deux fois sur l’Allier. Amputé des 4 membres à la suite d’un accident, Philippe Croizon a le sens de l’humour affuté malgré les difficultés liés à son quotidien. Et il sait relever tous les défis comme il y a 10 ans. Le 18 septembre 2010, il avait réussi la traversée de la Manche en 13h26 équipé de prothèse et de palmes en carbone et en titane. Une première mondiale qu’il a souhaitée célébrer le 27 août dernier en compagnie de jeunes handisportifs.

Et pas n’importe lesquels Juliette Moyer !

Effectivement, car Elisa, Selam, Théo et Paul sont élèves à l’académie Philippe Croizon, basée au Creps de Vichy. Philippe Croizon et Robert Fassolette, président du comité handisport de l’Allier ont depuis 2018 l’ambition d’amener ces jeunes âgés de 15 et 16 ans vers les plus hauts niveaux dont les Jo de Tokyo en 2021 et bien sûr ceux de Paris en 2024. Des jeunes qui ne chôment pas à raison de 10 séances d’entraînements par semaine en plus des cours au collège et au lycée. D’ailleurs, parmi les figures de cette académie, on compte Théo Curin qui s’est désormais fait un nom dans les bassins et à la télévision !

Des jeunes qui ont accompagnés Philippe Croizon dans un pari un peu fou.

Ils avaient en effet un objectif : celui de relier le 27 août dernier les caps Gris-Nez et Blanc-Nez dans le Pas de Calais. Soit 30 km dans une eau à 16° . Les adolescents étaient aux côtés d’Arnaud Chassery et Nino Fraguela, deux nageurs de l’extrême qui ont imaginé ce défi. Eux même l’ont parcouru en 6 heures et 2 minutes le 20 juillet dernier ; Pour les spécialistes, cette itinéraire est La Manche avant la Manche. Autant dire un peu le graal de beaucoup d’amateurs de sensations ! Et le pari a été tenu en 7h30 malgré une météo qui ne leur a pas fait de cadeau. Mais quand on appartient à la team croizon, tout est possible, selon la devise de son fondateur !

Et vous avez pu le constater !

Oui, car pour la petite histoire, ces jeunes se sont entraînés au gour de Tazenat, un lac volcanique à Charbonnières les vieilles dans le Puy-de Dôme où j’ai eu le bonheur de les accompagner une après-midi depuis la plage. Voilà en tout cas ce qui permet à ces sportifs de partir dans une nouvelle année reboostés, en espérant cependant que les mécènes qui assurent la pérennité de l’académie Croizon soient au rendez-vous malgré la crise que nous connaissons. Enfin si vous me le permettez Melchior, je voudrais partager un petit conseil lecture pour terminer cette chronique : le livre de Boris Cyrulnik « J’aime le sport de petit niveau »aux éditions du Cherche Midi. Un livre sur la résilience par le sport qui permet de se reconstruire après des épreuves et de métamorphoser son approche sociale et personnelle du handicap. De quoi prendre de bonnes résolutions pour cette rentrée !