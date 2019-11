Rose Valland, discrète ouvrière de l'Histoire

Cette semaine on se retrouve pour un épisode un peu particulier puisque nous allons retracer l'histoire d'un héroïne iséroise décédée en 1980: Rose Valland. Elle était conservatrice de musées nationaux, résistante et espionne durant la second guerre mondiale.

A l'occasion de l'ouverture d'un exposition au Musée Dauphinois sur le sujet, c'est Ophélie Jouan chercheuse et auteure de "Rose Vallant, une vie à l'oeuvre" qui dresse pour nous le portait de cette femme au destin hors normes.