Sam'transporte, un minibus au service des handicapés du Loiret

Financer l'achat d'un minibus pour transporter des personnes handicapées et leur permettre de bénéficier ainsi des services et des animations de l'association APF, France Handicap : voici le challenge que s'est fixée l'équipe locale.

Découvrez la génèse, les acteurs et les modalités de partenariat de ce projet par la voix de Annie Vuong, représentante de la délégation départementale et régionale de l'APF, et de Marianne Kersaudy, directrice de l'agence de communication Think-ad.