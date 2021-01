Se mobiliser contre la solitude, cette épidémie qui touche tous les âges

L’impact de la crise sanitaire sur la solitude

S’il existe plusieurs types de solitudes, comme l’isolement, le fait de vivre seul (20 % des français maintenant contre 6 % il y a une trentaine d’années), et le sentiment de solitude, qui va générer très souvent un mal-être, la solitude dans son ensemble s'est accrue depuis le début de la crise du Covid-19. Alain Mathiot, président de la fédération nationale S.O.S Amitié, explique ainsi : "en régime normal hors crise, nous recevons environ 6000 appels par jour, et au début du confinement ces chiffres ont augmenté de 30 %". Le premier confinement a notamment été moteur de beaucoup d’initiatives solidaires et le nombre de candidatures de bénévoles a également doublé. La crise sanitaire a aussi incité les structures à se réinventer ou à se restructurer, comme le souligne Alain Mathiot : "on s’est restructuré et j’espère qu’on va gagner après cette crise une capacité d’écoute supérieure".



Des structures professionnelles

Créée à l'origine pour la prévention du suicide, la fédération nationale S.O.S Amitié qui fête ses 60 ans cette année, a maintenant un rôle plus large et accompagne grâce à sa ligne téléphonique 24h/24 et 7j/7, des personnes en situation de souffrance. "La solitude est un des principaux facteurs d’appels, et nous sommes vraiment convaincus du rôle que peut jouer l’écoute dans ce cas-là" explique Alain Mathiot. Réceptionnés par des bénévoles formés à ce type de détresse, les appels sont garantis anonymes et confidentiels. L’association Astrée propose quant à elle un accompagnement suivi des personnes par le biais de rendez-vous, d’appels ou de visio notamment depuis la crise. Son processus de formation des écoutants est professionnel et comprend un entretien, une formation initiale de quelques jours, et des échanges réguliers entre bénévoles et référents. "Dès qu’on commence à pouvoir parler d’un mal, on peut commencer à soulager sa souffrance, car le besoin de lien est un besoin fondamental et vital" explique Djelloul Belbachir, délégué général de l’association Astrée qui organise ce samedi 23 janvier la Journée des Solitudes.



Agir au quotidien

"Notre société est assez individualiste et produit de la solitude, une des premières choses à faire est donc de s’ouvrir aux autres" selon Djelloul Belbachir. Le délégué général invite les auditeurs à s’engager avec des associations, dans des initiatives, auprès des municipalités, et également autour d’eux, en étant plus attentifs aux autres. Les petits gestes du quotidien peuvent beaucoup aider comme passer des appels à nos proches, ou à des personnes que nous savons isolées. "Certains n’osent pas aller demander de l’aide, et il est bien que le sujet soit médiatisé pour que ces personnes connaissent les solutions existantes, ou osent aller en parler à leur entourage" développe Djelloul Belbachir.