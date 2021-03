Se mobiliser contre la solitude et l'isolement des jeunes en temps de Covid

Des étudiants lassés

Comme l’ensemble de la population, les étudiants sont lassés et usés par la situation qui évolue peu depuis presque un an. Confinement, déconfinement, couvre-feu, il est difficile de se projeter. La fermeture des universités ajoute à ces difficultés, une solitude et un isolement difficile à vivre pour une partie de la population pour laquelle le contact humain est vital. Tessa Vermeir, vice-présidente déléguée aux étrangers pour le Collectif de solidarité étudiante Lyon, explique que l’association a mis en place "une cellule psychologique" pour écouter les jeunes en détresse. "Les étudiants en ont marre de faire des cours en visio toute la journée, cela bloque complètement les interactions sociales".

Des conditions de vie difficiles

En plus du manque de lien social, qui touche toute la population, les étudiants vivent souvent dans des conditions précaires. Le Collectif de solidarité étudiante Lyon organise des collectes de denrées alimentaires pour les redistribuer à des jeunes dans le besoin. Ces distributions permettent de nourrir 350 étudiants par semaine. Les étudiants vivent également souvent dans des petits studios dans lesquels "lorsque l’on tend le bras, on touche le mur et on fait trois pas, on touche l’autre mur" indique Tessa Vermeir. Beaucoup d’étudiants travaillent également à côté de leurs études, un travail qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Avec la fermeture des restaurants et des bars, une grande partie d’entre eux a perdu ce job. Le Collectif de solidarité étudiante Lyon a mis en place un partenariat avec JobyPepper, une plateforme pour aider les étudiants à trouver des petits boulots.

Recréer du lien social

"On s’est rendu compte qu’il était important de recréer du lien social" affirme Tessa Vermeir. Le collectif a mis en place un dispositif de parrainage très utile notamment pour les étudiants étrangers qui n’ont ni famille ni amis en France. Le Collectif de solidarité étudiante Lyon met en relation une famille avec un étudiant isolé puis, si le courant passe, "ils vont dîner ensemble une fois par semaine par exemple" raconte Tessa Vermeir. Cette initiative permet aux étudiants d’avoir un cadre familial et de ne pas être en permanence cloîtrés chez eux, isolés. L’association ne recherche plus de bénévoles, car les gens se sont très vite mobilisés. Tessa Vermeir explique qu’il est possible "d’inviter un jeune que l’on connaît à s’inscrire à l’association pour qu’il bénéficie d’un parrainage".

Par Nathan Chaize