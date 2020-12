Se mobiliser entre citoyens face aux crise que nous vivons en France

Une période difficile

La situation actuelle met en lumière les différentes inégalités de notre société, qu'elles soient économiques, sociales ou culturelles. Les deux confinements ont éprouvé les individus, et bien que différents, ils ont paradoxalement permis de développer une solidarité collective tout en étant moteurs de mobilisations citoyennes sur divers sujets. En effet, la crise globale a eu comme aspect positif de prouver l’indispensabilité d’une solidarité entre les acteurs de la citoyenneté, pour éviter de trop gros dommages au sein de la société. Cette période de déstabilisation profonde, accompagnée d'incertitudes communes, a mis en avant la responsabilité communautaire.



Accroître la mobilisation citoyenne

En bouleversant les codes des systèmes militants, la crise a fait apparaître de nouveaux mouvements décentralisés et a réinventé les modes de mobilisation. "Face aux incertitudes, le soutien et la solidarité locale, et l’activisme national sont particulièrement nécessaires" explique Marie Zegierman-Gouzou, sociologue, politiste et consultante en mobilisation citoyenne et consultante pour L'Accélérateur de la mobilisation. Les changements sociétaux majeurs s’opèrent collectivement et font intervenir de nouvelles idées et arguments qui s’expriment à travers les mobilisations citoyennes, comme pour le climat par exemple.



Réunir les collectifs pour leur donner plus d’impact

Le fait de réunir les collectifs permet de les aider à se cultiver et à avancer, et ainsi de faire entendre l’opinion publique pour que celle-ci pèse sur les actions des décideurs. "S’engager sur différents sujets et se mobiliser pour réussir à faire changer les choses passe par le dialogue et le débat, et est donc collectif" explique Martin Monti-Lalaubie, journaliste pour la Revue Projet. L’importance de reconnecter les néo mouvements et les mouvements traditionnels s'explique par le fait que "ces structures ne sont pas forcément soutenues par l’état et il est important de savoir comment on capitalise sur ces ressources là avec des initiatives fortes et pas démultipliées dans tous les sens" développe Marie Zegierman-Gouzou.