Se mobiliser pour aider les aidants

Le rôle fondamental des aidants

Les aidants jouent un rôle d’accompagnement qui implique souvent d’apprendre des "gestes professionnels pour nourrir, porter, ou administrer des médicaments" cite Olivier Morice, délégué général du collectif Je t'aide . Ils doivent faire face à la maladie, la vieillesse ou le handicap d’un proche, et l’accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne. "Leur rôle a été fondamental mais pas sans conséquence" précise Amarantha Bourgeois, directrice de l'association JADE. Le risque d’épuisement physique et psychologique est important.



Le manque de reconnaissance

Les aidants sont encore trop peu valorisés, nombreux sont ceux qui n’ont pas conscience de leur rôle. "Ils aident leurs proches, et considèrent que c’est naturel" exprime Amarantha Bourgeois. Mais depuis quelques années, le nombre d'aidants a augmenté et une Journée Nationale leur est d'ailleurs consacrée chaque année le 6 octobre. Une date qui symbolise et ammène une réelle prise de conscience en France. La loi quant à elle prévoit la reconnaissance du statut de « proche aidant » et la création d'un « droit au répit » qui donne alors à l'aidant les moyens de prendre du repos, mais elle reste "trop limitée, et n’a pas pu être mise en avant en France" selon Olivier Morice.



Comment aider les jeunes et adultes aidants

Pour pallier le manque de reconnaissance, des structures comme l'association JADE ou le Collectif Je T’aide existent pour écouter, accompagner guider les aidants jeunes ou adultes. Concernant les jeunes aidants, l'association les aident à trouver des moments pour eux et "faire une introspection pour connaître ses limites" affirme Amarantha Bourgeois.