Se mobiliser pour aider les femmes de la rue

Être une femme dans la rue EN 2020

Les femmes à la rue sont souvent plus exposées aux risques que les hommes. Les mauvaises conditions s’accumulent : manque de sommeil, manques de soins, insécurité, mauvaise alimentation, "il est difficile d’avoir accès à l’hygiène pour une femme de la rue, à cause du manque d’intimité" précise Héloïse Brière, co-fondatrice de l’association Le Camion Douche. L’hygiène est un facteur important qui permet de garder confiance en soi et tenter de sortir de la rue en prenant par exemple rendez-vous avec une assistante sociale. Être une femme à la rue, c'est aussi se cacher pour se protéger, "se rendre invisible pour les dangers de la rue" cite Gaëlle Zibel de l’association Les Femmes Invisibles car elles peuvent faire face à des violences physiques et des agressions sexuelles.



Comment agir pour aider ces femmes ?

Des associations comme Le Camion Douche permet d'agir pour le lien social et pour donner accès à l’hygiène corporelle. Cette association a mis en place trois camions dont deux mixtes, et un entièrement dédié aux femmes, "pour préserver leur intimité" explique Héloïse Brière. Les bénévoles de l'association proposent des produits de qualité récupérés grâce aux appels aux dons organisés sur le territoire de Toulouse. Quant à l'association Les Femmes Invisibles, elle vient en aide aux femmes en situation de précarité en leur apportant écoute, soutien et aussi quelques produits d’hygiène féminine.