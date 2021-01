Se mobiliser pour aider les jeunes les plus fragiles à démarrer

Inspirer et accompagner les jeunes

C’est l’objectif des associations Seuil et Rêv’Elles, impliquées dans l’accompagnement de jeunes en difficulté ou issus de milieux précaires. L’association Rêv’Elles prend en main des jeunes femmes âgées entre 14 et 20 ans issues de milieux modestes, en les soutenant et en les accompagnant, face aux déterminismes qu'elles peuvent subir, notamment social, de genre, et de territoire. "Quand on est une fille, on peut subir des phénomènes d’autocensure, d’idées reçues, ou de stéréotypes, ce qui peut être préjudiciable pour la construction de projets professionnels" explique Athina Marmorat, fondatrice de l’association Rêv'Elles, qui poursuit "il y a un vrai problème d’identification, et de sous-représentation de modèles de réussite féminine dans leur milieu, on ouvre donc le champ des possibles en leur donnant la possibilité de rencontrer des rôles modèles féminins".



Des activités et actions pour mener à bien cet accompagnement

L’association Seuil propose des marches de longue durée, essentiellement de 3 mois, lors d’un périple de 1800 km, entre un accompagnateur et un jeune en difficulté, qui se trouve généralement dans une forme d’impasse. L’objectif de ce défi est de lui offrir la possibilité de changer son regard sur lui-même, par le biais d’une marche coupée du monde, sans téléphone ni réseaux sociaux. "La marche contient des temps de solitude, de silence obligatoire, qui permettent de se redécouvrir, et des temps d’échanges" explique Paul Dall’Acqua, directeur de l’association Seuil. L’association Rêv’Elles a proposé plusieurs types d’actions durant le confinement, comme des coachings d’urgence pour créer des espaces de parole, ainsi que la mise à disposition d’ordinateurs et de clés 4G pour permettre aux jeunes filles de suivre leur cours.



Des bénéfices multiples

L’association Rêv’Elles multiplie les impacts bénéfiques par le biais de ses actions. "On remarque un accroissement de la confiance en soi et de la valorisation personnelle, avec plus de 80 % des jeunes filles qui disent être maintenant beaucoup plus affirmées dans leurs choix, la construction de nouveaux projets, et une augmentation de l’ambition et de la motivation" explique Athina Marmorat. Outre ces bénéfices, la structure permet à ses membres de créer des relations, et d’acquérir des compétences psychosociales. Les marches de l’association Seuil permettent à terme, l’épanouissement du jeune, et lui offrent de nouvelles perspectives d’avenir et la possibilité de révéler son potentiel.