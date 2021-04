Se mobiliser pour faire entendre la voix des plus pauvres

Lutter efficacement contre la pauvreté

"L’objectif principal du réseau est de faire du lobbying auprès des institutions européennes" exprime Guy Janvier, président de la branche française d'European Anti Poverty Network (EAPN). Ce réseau regroupe différentes associations qui luttent contre la pauvreté comme le Secours Catholique ou encore Les Petits Frères des Pauvres. L'EAPN propose également des actions aux politiciens pour que les questions de pauvreté et d’exclusion sociale soient entendues et mises en œuvre. L’association ATD Quart Monde souhaite mettre les citoyens à l’action et en mouvement pour accompagner main dans la main les personnes pauvres. "Il est fondamental d’utiliser l'expérience des plus pauvres, sinon, nous passons à côté de notre mission" ajoute Paul Maréchal, délégué national de l’association.



Une décision du CESE contestée

En début d’année, ATD Quart Monde a perdu son siège au Conseil économique, social et environnemental (CESE). "Nous sommes extrêmement déçus par cette décision car cette institution est un des lieux d’expression de la démocratie" souligne Paul Maréchal. Les trois sièges d’associations de lutte contre la pauvreté sont réduits à deux : La Croix-Rouge et le Collectif Alerte. "C’est un scandale" déplore Guy Janvier et d'ajouter qu’une pétition, avec déjà plus de 25 000 signatures, a été lancée pour réintégrer ATD Quart Monde au CESE. Pour Guy Janvier et Paul Maréchal, cette association est indispensable pour continuer de faire entendre la voix des plus pauvres.



Des initiatives solidaires

Plusieurs actions sont menées par les associations luttant contre la pauvreté comme ATD Quart Monde et leur initiative intitulée Bibliothèques de rue. "Nous allons toutes les semaines dans des quartiers défavorisés pour raconter des histoires aux enfants en leur montrant qu’ils peuvent devenir acteurs de la société" souligne Paul Maréchal. Fanny, auditrice de RCF explique que son expérience de responsable de groupe chez ATD Quart Monde a été très enrichissante : "cela m’a permis de donner la parole aux plus pauvres" déclare-t-elle. L'EAPN axe ses actions et son plaidoyer sur différents points comme l'accès pour tous à une alimentation durable, la mise en place d’un minima social en Europe ou encore la création du socle européen des droits sociaux.