Se mobiliser pour l'écologie quand on est jeune

Lutter contre la culpabilité du consommateur

La société de consommation et le système économique actuel pousse les citoyens à la consommation de masse, ainsi pour Esther Loiseleur, présidente de l’association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat "l’action purement individuelle ne peut pas suffire, bien qu’étant positive, de réels changements nécessitent des actions gouvernementales". Réduire son empreinte carbone individuellement est nécessaire mais tout ne repose pas que sur l’individu, "les institutions et gouvernements ont un rôle essentiel à jouer et doivent notamment changer nos modes de production" continue-t-elle.



Une prise de conscience

Bien qu’intergénérationnelle, cette prise de conscience face aux problèmes liés au réchauffement climatique vient surtout de la jeune génération qui se mobilise comme l’explique Marin Bisson, membre du mouvement Youth for Climate : "la sensibilité des générations concernant cette inquiétude est différente, les jeunes subiront plus fortement les changements climatiques et ont conscience de ça". De nos jours, il y a une véritable prise de conscience générale et plus particulièrement auprès des jeunes car ceux-ci se sentent plus concernés. Les deux structures luttent ainsi pour la justice climatique et la justice sociale, deux enjeux complétement indissociables.



Sensibiliser

La sensibilisation va plus loin que l’action individuelle et est une des clés de changements majeurs. Cette sensibilisation passe par la transmission et va dans les deux sens, les parents éduquent leurs enfants à la protection environnementale et dans d’autres cas, ce sont les enfants qui initient leurs parents. Cet échange permet de créer du dialogue entre les générations et de se mobiliser collectivement. L’engagement est une forme de militantisme, tout comme le tri de ses déchets, le choix de consommer local et/ou bio, le composte, la réduction de consommation électrique et d’achats dits de confort.