Se mobiliser pour prendre soin des artistes

Une situation difficile

La situation de la culture et de l’art est dramatique, et le climat actuel est particulièrement anxiogène pour les artistes, comme l’explique Véronique de Lavenne, coordinatrice et cofondatrice de l’association #MonArtisteEtMoi : "la situation d’un artiste est parfois déjà précaire en temps normal, mais là, tout est arrêté pour eux, et ce n’est pas fini". Certains sont démotivés, au point parfois d’abandonner et de revendre leur matériel, dans une situation alarmante d’effacement. "Malheureusement, on ne nous entend pas assez sur les ondes nationales, mais entendre la parole des artistes est pourtant essentiel" affirme Nacèra Kaïnou, artiste peintre, sculptrice, et vice-présidente de la Maison des Artistes. Cette incompréhension vis-à-vis de la gestion du gouvernement sur les secteurs de la culture et de l’art perdure, "on ne comprend pas pourquoi ce secteur est jugé comme non essentiel" développe Véronique de Lavenne.



#MonArtisteEtMoi

L’association #MonArtisteEtMoi a été créée suite à un constat fait par les fondateurs, à partir du mois de mars/avril autour des difficultés que présente cette crise aux artistes. En effet, la crise sanitaire a empêché aux créateurs d’exposer leur travail, tout en compliquant leurs ventes. L’association leur offre un soutien financier, ainsi qu’un soutien psychologique et un accompagnement bienveillant pour que cette période leur soit moins pesante. Tout fonctionne grâce aux parrainages, comme l’explique Véronique de Lavenne : "des mécènes versent 100 euros par mois, déductibles à l’impôt, que l’association va reverser à l’artiste pour l’aider à payer ses factures, c’est une aide au quotidien". Ce parrainage est aussi constructeur de lien social, une chose très importante durant ces périodes d’éloignement, d’autant plus pour les créateurs qui ne rencontrent plus leurs clients ou modèles.



La Maison des Artistes

Créée en 1952, l’association a pour cœur d’action la solidarité, ainsi que la mise en place d’interventions d’entraide pour les artistes, avec une demande qui s’est énormément accrue depuis le début de la crise du Covid. La Maison des Artistes propose une écoute et un suivi, un soutien financier grâce à ses partenaires, et a pour grand projet de mettre en réseau des galeries associatives pour permettre à tous les artistes de pouvoir exposer. Bien que soutenus par le public, les créateurs ressentent beaucoup d’insécurité selon Nacèra Kaïnou, qui explique : "l’année 2021 s’annonce également compliquée, il n’y a aucune stabilité ni perspective, pas de dates fixes ou butoirs pour les réouvertures de galeries ou musées par exemple ; on se sent sur des sables mouvants en permanence".