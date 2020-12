Se reconnecter à la nature après cette année particulière

Une envie de plus en plus commune

"De plus en plus de personnes ressentent un besoin grandissant de se reconnecter à la nature et de revenir à des espaces naturels, il y a eu une sorte de déclic" explique Malise Maury, co-fondatrice et administratrice de l’association Objectif Terre 77. Depuis une dizaine d’années, l’exode rural fait de plus en plus place à l’exode urbain. Les confinements ont également été moteur de reconnexion à la nature et ont motivé de nombreux changements de vie. Ce besoin de reconnexion avec la nature est de plus en plus important au sein de la société actuelle, et depuis 3 à 4 ans, un certain nombre de structures sollicitent l’aide d’organismes et d’associations comme Objectif Terre 77 pour obtenir de l’aide, pour favoriser la transmission des savoirs liés à la nature, et pour repenser nos lieux de vie et de travail, comme avec la création de jardins.



Différentes méthodes de reconnexion

Les méthodes de reconnexion avec la nature varient et sont multiples, allant d’une décision globale, comme par exemple de déménager à la campagne, a de plus petites actions : balade en forêt, lien avec les animaux, jardinage, études des médecines douces et naturelles, stage de reconnexion et de méditation. L’association Objectif Terre 77 s’inscrit dans cette démarche et propose des temps de reconnexion avec la nature pour tous publics, par le biais de différentes activités comme des journées de sensibilisation dans des écoles, et des activités portant sur la vie du sol, la permaculture, l’apiculture, les vergers, ainsi que des stages autour des éléments.



Les bienfaits

Cette reconnexion à la nature présente des bienfaits : "la terre peut nous transmettre de l’énergie, faites une petite expérience : allez faire une promenade et regardez comment vous êtes avant et après celle-ci" propose Malise Maury, qui explique que le contact avec la nature permet de se détendre et de se relaxer. "Les gens qui font le choix de déménager de la ville à la campagne en retirent beaucoup de bénéfices, ils ont un meilleur cadre de vie" poursuit-elle. Les différentes méthodes d’éducation au contact de la nature avec des temps en extérieur, permettent de stimuler la créativité des enfants et de favoriser leur épanouissement. Outre ces faits, le contact avec la nature offre la possibilité de développer ses sens, d’observer et de toucher, ainsi que d’apprendre de nombreux savoirs liés à l’environnement.