Sensibiliser les jeunes de banlieue à la protection des océans

Originaire de Créteil, Paul Meilhat est un navigateur engagé qui depuis dix ans, est ambassadeur de l’ONG Surfrider luttant contre la pollution des océans. L’athlète a souhaité s’investir pour les jeunes de banlieue en créant un programme avec cette association, intitulé L’échappée bleue. L’objectif est simple : sensibiliser la jeunesse aux bons gestes pour protéger l’environnement et les initier à la préservation des océans.

Cette opération s’organise avec dix villes françaises, le but étant de relier chaque métropole avec le bord de mer le plus proche, par exemple la banlieue parisienne avec Le Havre. Chaque étape regroupera une vingtaine de jeunes sur un trimestre avec dix séances de voile et des animations autour de la collecte de déchets.

Ce projet a une véritable portée sociale car il permet à ces apprentis navigateurs de partir en vacances.