Serge NICOLE

Le mercredi à 19h12 toutes les deux semaines

Les invités du Poitou Lab est une émission en partenariat avec RCF qui a pour but de valoriser les acteurs de notre territoire. Nos invités seront issus du monde politique, économique, mais aussi universitaire ou associatif. Il s’agit de découvrir des personnalités, leur parcours, leur actualité et leur action .Nous donnerons la parole à ceux qui bâtissent le Poitou contemporain contribuant ainsi au débat public sur les enjeux économiques, sociaux ou environnementaux Mais au au-delà d’une émission le Poitou Lab est une structure de débat, de réflexion et d’action. Aussi pour produire , enrichir et faire vivre cette émission, nous avons besoin de vous n’hésitez pas à nous soutenir par des dons des contributions en compétences) ou à devenir mécène d’une émission. Si vous souhaitez contribuer n’hésitez pas à nous contacter par mail : poitoulab@gmail.com retrouvez-nous sur Twitter @PoitouLab