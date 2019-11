" Si Toulonnais ou Lyonnais prennent deux " n ", pourquoi pas Bargemonais ? "

Bargemonais, c’est ainsi que se nomment les habitants de Bargemon, ce village implanté à quelques kilomètres au nord de Draguignan. Un nom qui pose problème à l'un de ces habitants. Pourquoi ? Parce que l'orthographe n'est pas correcte estime Julien Rebuffel, ancien professeur de français :

" La règle des dérivés des noms en "on" est très simple. On double le "n". A Toulon, on double le "n" pour obtenir Toulonnais, pareil pour Mentonnais ou Lyonnais. Bargemon ne fait pas partie des deux exceptions que sont région et nation et donc la règle générale veut que Bargemon donne Bargemonnais, avec deux "n".