Soutenir la culture et le patrimoine, une compétence des départements

Les départements en première ligne

Le travail des départements englobe différents aspects, à commencer par rendre la culture accessible à tous et surtout accentuer sa présence dans les territoires, comme le rappelle Jean-François Arthuis, ancien directeur général des services de la Vendée et du Maine et Loire : "les collectivités territoriales se chargent de partager la culture au plus grand nombres en la rendant accessible sous toutes ses formes". Mais la culture, c’est aussi le patrimoine dont les départements doivent assurer la conservation et la valorisation. Ils sont aussi responsables des bibliothèques, des archives et des musées. Enfin, ils soutiennent l'organisation de manifestations culturelles et la création artistique au sein de leur territoire.



L’éducation culturelle une prérogative des départements

L’accès et la promotion de la culture est un point, mais l'éducation des citoyens pour la comprendre et la recevoir est aussi nécessaire, et particulièrement les jeunes dont l’apprentissage devrait passer par le milieu scolaire. "Pour sensibiliser et toucher un maximum de jeunes à la fibre culturelle, il faut partir du cadre scolaire pour qu’ils soient tous égaux dans leur accès à la culture" explique Jean-Pierre Saez, ancien directeur de l'Observatoire des politiques culturelles. Une éducation qui passe souvent par "la vulgarisation des pratiques culturelles" selon Jean-François Arthuis. Enfin, pour ces deux acteurs du monde de la culture, il est important de souligner "qu'il n’y a pas d’un côté la culture populaire et de l’autre la grande culture. En réalité, il y a un mélange qui crée une culture unique".



Le patrimoine, source de culture historique

Le patrimoine français est extrêmement riche et ce sont aux départements d’assurer son entretien et sa promotion. "La plupart des départements ont investi dans la rénovation culturelle, ensuite ils ont cherché à animer ces lieux de manière à attirer le public et créer des réseaux culturels" détaille Jean-François Arthuis. Rendre attractif le patrimoine à travers des événements, c’est aussi l’une des stratégies des départements, comme le festival Dans les Jardins de William Christie, né en 2012 du désir commun du Conseil départemental de la Vendée et de William Christie de créer un événement réunissant musique et jardins. Mais comme l'explique Jean-François Arthuis, "les départements ont aussi un rôle de conservation des archives. Elles sont ouvertes à tous et ont grandement développé l’accès à la culture pour tous". Pour finir, Jean-Pierre Saez insiste sur l'importance de la culture dans notre société : "il faut toujours donner plus de place à la culture, car c’est le meilleur moyen de se rassembler et de combler les différentes fractures sociales".