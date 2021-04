Soutenir le patrimoine musical de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Réagir tout de suite après l’incendie

L'incendie du 15 avril 2019 ayant ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris a impulsé de nouvelles initiatives pour faire revivre son patrimoine musical. "Notre académie a dû fermer ses portes pendant presque une année, nous avons cherché à nous réinventer" exprime Anne Postel-Vinay, présidente de l’Académie musicale de Villecroze. Cette dernière souligne l’importance de se mobiliser en faveur des jeunes musiciens pour qu’ils fassent partie d’une chaine de mécénat. "Cette cathédrale était comme notre deuxième maison" indique Henri Chalet, directeur de l'association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Avec la crise sanitaire, la Maîtrise de la cathédrale a vécu une "double peine" avec l’impossibilité de mettre en place des concerts. Le directeur musical souligne "avoir dû réagir vite pour trouver des solutions et faire vivre le patrimoine musical".



Agir pour le patrimoine musical

La Maîtrise de Notre-Dame a dû faire face à l’annulation d’une tournée aux États-Unis et d’une soixantaine de concerts organisés chaque année. L’association dispose de trois missions essentielles, la première étant d’exercer son activité d’école de chant de haut niveau auprès de 160 élèves de 6 à 30 ans, et elle anime également la liturgie de la cathédrale avec environ 1000 offices par an, qui depuis septembre 2019 se déroulent à l’église Saint-Germain l’Auxerrois, située en face du Louvre. Henri Chalet précise que "la troisième mission est de rendre toute cette pédagogie concrète avec les concerts pour que les jeunes puissent aborder un répertoire grandiose".



Les fleurs du paradis

Dimanche 18 avril sera diffusé à 14h sur RCF le concert intitulé "Les fleurs du paradis". Ce projet financé par l’Académie musicale de Villecroze en collaboration avec Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris a pour objectif de soutenir le patrimoine musical de la cathédrale par l’intermédiaire de dons. Cette expérience singulière durera environ une heure et sera divisée en différentes parties. Une création mondiale de Matthieu Stefanelli, pianiste et compositeur sera jouée lors de ce concert, découpée en sept mouvements évoquant la chute de la flèche avec l’incendie. "Je me suis inspiré de chants grégoriens pour créer un triptyque : avant, pendant et après l’incendie" déclare le compositeur dont l'oeuvre sera interprétée par le Quatuor Girard. Henri Chalet exprime que "ce concert est un bon résumé de ce que nous essayons de faire à la Maîtrise : rester ouvert sur l’idée de création".

Pour soutenir l’association Musique Sacrée à Notre-Dame-de-Paris : https://www.helloasso.com/associations/musique-sacree-a-notre-dame-de-paris/formulaires/1