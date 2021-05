Soutenir le secteur culturel européen pendant la crise

Le retour des événements culturels

"Cette réouverture des lieux culturels est un renouveau, on espère que les choses vont repartir dans la stabilité" indique Guillaume Calop, délégué général pour Les Arcs Films Festival. Cet événement annuel qui se déroulera du 11 au 18 décembre 2021 dans la station de ski des Arcs à Bourg Saint Maurice, a pour objectif principal est de promouvoir le cinéma européen indépendant. En 2019, le festival a rassemblé plus de 20 000 spectateurs et 700 professionnels.

"Nous faisons face à un challenge colossal : organiser notre festival en six semaines" exprime François Missonnier, directeur du festival de musique Europavox. L’édition 2021 aura lieu dans des conditions adaptées au stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand les 25, 26 et 27 juin avec une programmation 100% française : IAM, Pomme, Benjamin Biolay, Suzane et d'autres artistes à découvrir.



Une identité européenne

Europavox a été créé en 2006 suite au référendum sur la constitution pour l’Europe de 2005 : "la culture était assez absente des débats, je trouvais ça très frustrant car c’est un véritable levier d’appropriation du projet européen" précise son directeur. Le festival de musique souhaite continuer à faire découvrir des nouveaux artistes au grand public et à favoriser le vivre-ensemble. En plus du festival à Clermont-Ferrand, six autres événements sont organisés dans sept pays européens et un média en ligne existe pour présenter les artistes. Suite à l’édition de juin, un deuxième rendez-vous prendra place en fin d’été avec une programmation 100% européenne.

Les Arcs Film Festival souhaite montrer au public le large spectre de ce que propose le cinéma européen "en amenant les spectateurs là où ils n'ont pas l’habitude d’aller" souligne Guillaume Calop.



L’impact de la crise sanitaire

L’annonce du premier confinement en mars 2020 a nettement impacté le monde de la culture, en particulier Europavox qui préparait sa quinzième édition. Les organisateurs se sont adaptés pour proposer un dispositif adapté en virtuel à l’occasion de la Fête de l’Europe, le 9 mai. "Nous avons réussi à mettre en place en un mois un tour européen des artistes confinés avec des témoignages et des lives musicaux" déclare François Missonnier. Le festival a été soutenu pendant la crise par des collectivités locales comme la ville de Clermont-Ferrand et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les équipes des Arcs Films Festival ont dû trouver une solution suite à l’annonce du second confinement : "nous avons réalisé le festival en ligne avec des projections et des échanges uniques avec les artistes" explique son délégué général.

Europavox et Les Arcs Films Festival sont soutenus par la Fondation Hippocrène.