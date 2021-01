Soutien aux jeunes exclus de l’école à Saint-Brieuc

Lorsqu’ils font l’objet d’une exclusion, les jeunes peuvent vivre cette sanction comme un échec. L’action proposée par les Frères de l’Instruction chrétienne de Saint-Brieuc est de combattre ce sentiment en invitant l’élève à prendre du recul, et à repérer dans sa vie, ce sur quoi il va s’appuyer à l’avenir pour rebondir, d'où le nom de l'association « Vayakom », qui signifie en hébreu « et il se releva ». Lancée en décembre 2013, l’association est animée par des religieux et une vingtaine de bénévoles. Cette équipe est supervisée par une psychologue de l’Enseignement Catholique qui assure trois formations par an. Si le jeune est orienté vers l’association, il est alors pris en charge avec du travail envoyé par ses enseignants. Un bilan est envoyé plus tard à sa famille et à l’école avant son retour en classe.