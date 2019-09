Sur le pouce - vendredi 13 septembre

- Cinécure, 1ère partie : les sorties cinéma de la semaine - Charles De Clercq

- Culture & vous : les Molons au Québec - Théo Mertens

- Chronique BD : Darnand - Bedouel et Perna - Frédéric Ronsse

- Une petite halte avec un grand texte : Le Miroir - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure, 2ème partie : Interview de Kis Keya et Sam Benrive - Ecole acteurs 'racisés'

- La librairie des ondes : Itw de Jean-Michel Beuriot pour 'Voltaire, le culte de l'ironie' (éd. Casterman) et itw de Catel pour 'Le roman des Goscinny, naissance d'un gaulois' (éd. Grasset).

- La chronique de Siloë : 'Foucauld, une tentation du désert' de Dufaux et Jamar(éd. Dargaud) - Geneviève Iweins