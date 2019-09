Sur le pouce - vendredi 20 septembre

- Chronique BD : 'Le fils de l'Ursari' (éd. Rue de Sèvres), Prix Atomium 2019, itw de Xavier-Laurent Petit et Cyrille Pomès - Delphine Freyssinet

- Cinécure (1/2) : les sorties cinéma de la semaine - Charles DeClercq

- Culture et vous : Les Masuis et les Cotelis - Théo Mertens

- Agenda culture : 'Bad boys Nietzsche ! au Théâtre Océan Nord - Delphine Freyssinet

- Une petite halte avec un grand texte : Le Trépied - Pierre-Paul Delvaux

- Cinécure (2/2)

- La librairie des ondes : 'A nos membres fantômes' (éd.Névrosée), itw de Sara Dombret - Marie-Eve Stevenne

- Chronique Siloë : 'La voix des paysans' de Frans Van der Hoff (éd. Actes Sud) - Régis Vandeweyer