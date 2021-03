Sur les flots familiaux, Diane Drory & Olivier Bonnewijn

Dans le cadre de l'année de la famille "Amoris Laetitia" inaugurée par le pape François le 19 mars 2021, la psychologue et psychanalyste Diane Drory dialogue avec l'abbé Olivier Bonnewijn, prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, professeur de philosophie et théologie. Tous les deux sont auteurs d'ouvrages sur la famille, par exemple : Diane DRORY, Un Père pour quoi faire ? Editions Soliflore, 2008. Olivier Bonnewijn : La famille dans la Bible, Quand Abraham, Joseph et Moïse éclairent nos propres histoires, Editions Mame, 2014.

Ensemble, ils vont explorer la grande aventure familiale à partir des histoires surprenantes de familles dans la bible, éclairée par les analyses de la psychologie contemporaine.

Le parcours débute le 16 avril 2021 sur RCF. Une série de 10 podcasts pour alimenter la réflexion et des réunions d'équipes.

1 : Difficile paternité, Ton nom sera Abraham car je te fais père (Gn 17,5).

2 : L’aventure bouleversante de la maternité, Sara, de l’aube au crépuscule

3 : Le fils et l’étranger, Isaac, l’enfant du rire et de la libération

4 : Une jalousie transgénérationnelle, Esaü et Jacob, le talonneur ; Léa et Rachel aux beaux yeux

5 : « On ne naît pas frère, on le devient. », Joseph dépouillé d’une tunique encombrante

6 : Les stratégies de la réconciliation, La traversée victorieuse de la jalousie entre Joseph et ses frères

7 : Une alliance de femmes pour la vie, Les accoucheuses, la mère de Moïse, sa sœur, les servantes de la Princesse, les filles de Jethro.

8 : Identité nomade d’un enfant multiculturel, Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je (Ex 3,11) ? », Élaborer son identité à partir de liens familiaux complexes

9 : Des liens familiaux pervertis, Comme sa fille, celle d’Hérodiade, était entrée et avait dansé, elle plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui (Mc 6,22).

10 : Lueur d’espoir au sein d’une « famille » dysfonctionnelle