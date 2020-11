Sur les migrations, le CCFD-Terre solidaire agit aussi en France

Les conséquences de la crise du coronavirus ont particulièrement touché les populations migrantes de trois façons : d’abord ceux-ci sont hébergés dans des conditions compliquées et sont dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de distanciation et sont donc les premiers à être touchés par le virus. Ensuite, les migrants subissent une plus dure politique migratoire en France depuis la crise comme des expulsions des campements ou des violences de la part des forces de l’ordre. Enfin, ces populations occupent des métiers difficiles mais essentiels à notre société et souvent exposées en première ligne. Le COPAF soutient ces personnes en France et agit dans des foyers de travailleurs migrants et résidences sociales où les conditions de vie ne sont pas simples. Le COPAF agit auprès de ces personnes pour faire entendre leurs revendications, comme lutter contre leur expulsion et le respect de leurs droits de locataire. Une mobilisation pour soutenir les populations migrantes aura lieu le 18 décembre pour la journée internationale des migrants.