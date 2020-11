Surmonter la vague de dépressions liée au reconfinement

Légitimer ses émotions

C’est ce qu’explique Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris et formée au psychotraumatisme : "l’acceptation de ses émotions est le premier pas à faire pour aller mieux". Elle argue le fait que dans toutes les situations, l’être humain est légitime de ressentir et d’exprimer ses angoisses, ses peurs et ses souffrances. "Il faut prendre en compte ses émotions et ses affectes car sinon la culpabilité peut vous assaillir et le déni ne fait que rigidifier les mauvais affects" développe-t-elle. La psychologue assure également que prendre conscience qu’on est en souffrance est bénéfique et peut mener sur le chemin d’une guérison.



Rationnaliser et s’offrir ainsi des outils de compréhension

Comprendre le monde, ses angoisses et ses peurs permet de ne pas être dans l’inconnu car il peut effrayer à large mesure. Les humains ne sont toutefois pas égaux face à la rationalisation de leurs sentiments comme l’explique Johanna Rozenblum "il y a de multiples facteurs de protection et de vulnérabilité qui diffèrent selon les individus et leurs vécus ainsi que leur éducation". Certaines personnes ont donc une aisance naturelle à rationaliser leurs émotions notamment les individus ayant la faculté de vivre au jour le jour.



L’homme et sa faculté à rebondir

Depuis tout temps, l’homme surmonte des crises et se remet d’épreuves parfois très difficiles. Le reconfinement n’échappe pas à la règle comme le rappelle la psychologue qui conseille aux auditeurs de "se rappeler que ce que nous traversons est une épreuve transitoire et que nous avons une capacité naturelle à surmonter ces obstacles". La santé n’étant pas uniquement sanitaire mais également mentale et sociale, il faut donc préserver son moral pour espérer affronter au mieux ces complications. Johanna Rozenblum donne quelques clés pour surmonter cette crise collectivement et personnellement : garder espoir, mettre en place des stratégies pour embellir la vie, se reconnecter à la nature, méditer, ne pas négliger sa foi si on est croyant, cultiver et entretenir la joie, se couper des informations trop anxiogènes, sont autant d’atouts qui permettront aux individus de sortir grandis de cette épreuve.