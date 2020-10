Talents des Cités 2020

Ouvert aux entrepreneurs installés ou résidant dans l’un des 1500 quartiers prioritaires de France, Talents des Cités a récompensé cette année une trentaine de créateurs d’entreprises avec à la clé, des dotations financières et un accompagnement professionnel de leur projet. Évalués et sélectionnés par un jury professionnel durant 14 concours régionaux selon différents critères comme la motivation, le profil, la viabilité économique du projet ou son impact positif sur le quartier, les lauréats locaux s’affrontent en finale. Et cette année, ce sont 5 lauréats qui ont été récompensés de leur travail avec un prix de 3 à 7000€ et une campagne de communication pour leur projet. Le but de ce concours est de modifier l’image des quartiers en valorisant leur talent, tout en leur donnant accès aux dispositifs de soutien à l'entrepreneuriat. Depuis 2002, plus de 80 % des lauréats sont encore en activité.