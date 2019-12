Téléthon 2019 et les Lions Clubs

14 000 bénévoles du Lions Club sont mobilisés dans tout le pays. Comment est née le partenariat entre AFM et le Lions ? Quellles actions dans le Loiret pour récolter les fonds ? A quoi vont servir les dons ?

On en parle avec Claude Boscand, référent national du Lions Club auprès du Téléthon et Estelle Boutheloup, présidente du Lions Club Orléans Renaissance