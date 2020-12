Tempête Alex, attentats : Nice et sa région face à l'épreuve

C'est une région meurtrie qui accueille RCF jusqu'à demain matin en direct de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, pour fêter l'espérance de Noël dans un contexte particulier.

Étienne Pépin et Véronique Alzieu sont entourés du père Franklin Parmentier, curé de la paroisse du Voeu où se trouve la basilique Notre-Dame de l'Assomption, d'Antony Borré, premier adjoint du maire de Nice et de Serge Lessou, psychanalyste de psychopathologie à l'université de Nice.

Ils reviennent ensemble sur les événements tragiques qui ont bouleversé la région de Nice ces derniers mois.

"Le fait de pouvoir célébrer Noël en lien avec tous les autres chrétiens qui sont sur la radio, pour nous, ce sera aussi l'occasion de continuer à être portés par la prière des autres."

Père Franklin Parmentier, curé de la basilique Notre Dame de l'Assomption

État des lieux quelques mois après l'attentat

Il y a quelques mois seulement la basilique Notre Dame de l'Assomption perdait 3 paroissiens dans un attentat d'une violence inouïe. Depuis, les niçois tentent, malgré la douleur, de se reconstruire. "On a eu la joie d'avoir les commerçants qui ont décoré l'intérieur de l'église, on a aussi la mairie qui a illuminé la façade de l'église, ce sont des moments qui font du bien, des moments où on est ensemble" détaille le père Franklin Parmentier.

Cependant, il est impossible d'oublier la souffrance causée par les attentats. Dans ces moments de "doutes", il faut apprendre à "réapprivoiser ce lieu, réapprivoiser aussi la présence de Dieu alors qu'il y a eu quelque chose de très violent" témoigne le père Franklin Parmentier.

"Il y a eu la sidération et puis il y a le temps de la reconstruction. C'est un temps long, un temps qu'il faut prendre, un temps qu'il ne faut pas accéléré, qui est fait de doutes, de tristesse, et de joie parfois."



Antony Borré, premier adjoint du maire de Nice

La sidération

Les invités étaient tous à Nice lors des différents événements, notamment lors de l'attentat du 14 juillet 2016 qui a fait 86 victimes et plus de 400 blessés. Face à l'atrocité de l'événement, il y a un sentiment de "sidération", de "dégout" qui s'installe.

Pour Serge Lessou, psychanaliste de psychopathologie à l'université de Nice, il est naturel d'être en état de sidération après un tel choc. "La sidération c'est ce moment où vous avez l'impression de ne plus penser, de ne plus sentir, voire de ne plus exister" explique-t-il.

Réussir à donner du sens

Une fois le sentiment de sidération dépassé il est important pour se reconstruire, de réussir à redonner du sens à ce que l'on vit. "Il faut plusieurs années pour apprendre à vivre avec, à réaliser que ça fera partie de votre vie" explique Antony Borré.

La solidarité permet de surmonter des chocs traumatiques, car elle "permet de nous reconnaître humain dans l'autre" selon Serge Lessou.

Pour se reconstruire, donner du sens et faire mémoire nous avons besoin de symboles mais également de Dieu et de notre entourage.

" L'autre nous permet de retrouver ce qui a été cassé en nous, Dieu fait parti de cet Autre et nous donne de retrouver ces moments d'unités dans la prière, dans le silence, dans les émotions" conclut le curé de la basilique Notre Dame de l'Assomption.