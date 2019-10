Temps fort pour le Secteur Ouest d'Orléans, dans les pas du Synode

Viens et vois ! Mgr Jacques Blaquart invite les 400 paroissiens du SO à accueillir, rencontrer, sortir...

Reprenant ainsi les orientations du synode, il a présidé le 6 octobre la messe d'installation du Père Stefano Cimolino, nouveau curé responsable du SO et assisté aux ateliers de réflexion de l'après-midi.

Comment mettre en oeuvre les 5 axes du synode ? C'est la question fondamentale pour construire un projet pastoral, fédérant les 7 paroisses et 44 500 âmes que compte le Secteur Ouest.

Avec le Père Stéfano Cimolino, Sylvain Contensou et Patrick Cadenne témoignent de ce temps fort et projettent la feuille de route qui va baliser et engager les 5 années à venir.

Au micro de Christine Rouzioux