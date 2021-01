Tenir bon dans un contexte d'incertitude

Les dégâts de la crise sur le moral

Le moral des français est fortement éprouvé depuis presque un an et les multiples revirements gouvernementaux, alternant entre couvre-feu et confinement, sans date butoir, n’aident pas à le stabiliser. Outre ce fait, depuis 70 ans, la population n’a pas connu directement de crise psycho-sociale, pas de guerre ou de pandémie, et a donc été protégée de toutes ces difficultés pendant des dizaines d’années. L’impact est en conséquence plus inattendu et brutal. Notre invitée, Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris, formée au psychotraumatisme, rappelle cependant que la situation est transitoire et qu’il "faut entretenir la capacité à se projeter dans un avenir meilleur". Pour se faire à l'idée, la psychologue suggère de se donner des objectifs adaptés et accessibles pour trouver un équilibre émotionnel, sans viser tout de suite un épanouissement complet.



Préserver et entretenir le lien social

Durant ces périodes d’isolement, aller à la rencontre de l’autre se complexifie et les liens sociaux peuvent s’estomper. Toutefois, Johanna Rozenblum conseille de ne pas rester seul et de s’entourer un maximum : "le lien social est le point de cristallisation de beaucoup de souffrances, il est primordial pour le bien-être mental". "On a besoin d’autrui, c’est extrêmement salutaire de se tourner vers les autres, on en tire un vrai bénéfice à se tourner vers l’altruisme" poursuit-elle. Se tourner vers les autres, comme entendre et recevoir d’autres pensées peut être stimulant intellectuellement, peut permettre de sortir de l’isolement, et d’engager des échanges bienveillants ou de réconforts.



Multiplier les activités

L’Homme a une capacité à rebondir extrêmement développée, mais cette capacité se travaille. Le corps et l’esprit étant liés, et leur bien-être étant indissociables, Johanna Rozenblum invite les auditeurs à prendre soin d’eux-mêmes physiquement et mentalement, par le biais de nouvelles activités, qu’elles soient sportives ou créatives : "commencer une activité, c’est se remettre en action et empêcher l’immobilisme psychologique et physique, c’est très bénéfique". Ainsi, s’appuyer sur nos capacités, et développer de nouvelles compétences, permettront de préserver au maximum le moral, tout en cultivant l’espoir.