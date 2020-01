Thierry Beauvois, COMmerçant EQUItable du Kivu

Le trail "Bike for Kivu" contribue à rendre la dignité aux populations du Kivu en leurs permettant d’augmenter leurs revenus, Comment ? Les fonds récoltés soutiendront des associations actives dans l’aide au développement.

7 Jours organisés par http://kivutravel.com/ pour découvrir le Kivu et les réalisations de 4 associations: https://comequi.org/ Filière café, https://www.enavantlesenfants.com/ bâtir une vie digne, Agri-Est et KKS Kivu Kick Starter

Un parcours de 180 km à vélo et 70 km à pied. Du samedi 31 octobre 2020 au samedi 7 novembre 2020. Informations et inscriptions: http://bikeforkivu.com/