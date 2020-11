C’est l’idée de Alexandra de Saivre, la fondatrice de l’entreprise Tous en Tandem, créée en 2018. La démarche : l’étudiant animateur de l’atelier propose à son auditoire une série de questions sur un thème qu’ils connaissent bien, en veillant à maintenir une ambiance détendue et bienveillante. Chaque séance porte sur une personnalité différente et revisite la vie et les actions de celle-ci. La méthode employée vise à aiguiser leur curiosité, stimuler leur mémoire et cultiver leur goût du jeu et des défis. Les ateliers sont proposés une à deux fois par semaine dans la maison de retraite qui les demande et sont animés par 170 étudiants sur toute la France. Les étudiants ont été formés à partir de tutoriel vidéo et avec leurs formateurs. Les jeunes sont rémunérés 21 euros bruts la prestation via le statut d’autoentrepreneur. Ils doivent s’engager pour une durée de 3 mois minimum. Ces ateliers rencontrent déjà un fort succès et plus de 70 structures pour personnes âgées dans toute la France y font régulièrement appel.

Pour aller plus loin : http://www.tousentandem.com