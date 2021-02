La crise actuelle est sanitaire, économique et sociale mais elle est également la source de nombreuses questionnements et fragilités psychologiques. Alors qu'Arte sort une série au succés retentissant dédiée à la psychanalyse, "Tous en thérapie", Melchior Gormand et Stéphanie Gallet interrogent leurs deux invités sur ce thème d'actualité. Isabelle le Bourgeois est religieuse, psychanalyste et auteure. Jacques Arènes est également auteur et psychanalyste mais aussi psychothérapeute.

La psychanalyse, une besoin adapté à l'actualité

La crise actuelle qui a donné lieu à plusieurs confinement nous a amené à nous recentrer davantage et pour certains à vouloir passer le pas et entamer une thérapie."Il y a quand même dans cette époque-là, aujourd'hui, la nécessité, le désir profond de se dire "j'ai envie d'aller explorer le plus profond de moi" et là l'outil de la psychanalyse le permet vraiment" analyse Isabelle le Bourgeois. Pour Jacques Arènes "nous sommes dans un monde où l'affectivité et la mise en actes sont parfois trés rapides, parfois trop rapides, on est un peu dans cette intensité là qui correspond à une mentalité de ce qui se passe aujourd'hui."

Qu'est ce que la psychanalyse ?

La psychanalyse émerge avec Freud au début du XXème, même si "les psychologies de l'inconscient" existaient déjà au préalable. La psychanalyse a pour objectif de faire émerger la partie cachée de l'iceberg qui se cache en-dessous de notre conscient : l'inconscient, afin de mieux comprendre ce que nous sommes intrinsèquement et notre rapport au monde.

Depuis de nouvelles écoles de pensées se sont constituées ainsi que différents mouvements proches. On associe souvent psychothérapie et psychanalyse en se mélangeant dans les définitions. Pour Jacques Arènes "la psychothérapie c'est la thérapie par l'esprit, pour l'esprit [...] par rapport à d'autres types thérapeutiques la spécialité de la psychanalyse c'est d'accéder à la question sur la subjectivité et l'originalité de cette dimension d'appropriation personnelle, son propre désir, sa propre parole."

"Pour moi le psychanalyste c'est quelqu'un qui va s'engager avec son patient, qui va s'engager dans la parole."

I sabelle le Bourgeois, religieuse et psychanalyste

La psychanalyse : recette du bonheur ?

La psychanalyse est un outil de compréhension plus qu'une solution magique à tous nos problèmes. Son but est de nous donner une forme de liberté mais ce n'est pas une recette pour atteindre le bonheur. Pour Jacques Arènes, "la question centrale c'est d'être au plus près de son désir, de pouvoir reconnaître les difficultés, parfois les anticiper, connaître un peu ses peaux de bananes et donc d'avoir une forme de liberté et de vérité plus grande."

Isabelle Bourgeois rappelle aussi que la psychanalyse est un lieu de liberté précieux, "le psychanalyste est quand même celui qui accueille sans jugements donc en fait on peut parler de tout."