Transports, mobilités : quelles compétences des régions et départements ?

Les régions au service de la mobilité

La mobilité et les transports font partie des préoccupations des français pour les élections régionales et départementales. Pourtant, les compétences des régions sont limitées dans ce domaine. Leur rôle est principalement d’organiser le transport ferroviaire régional, comme le matériel roulant, la tarification et les infrastructures autour des gares. Elles s’occupent aussi des transports scolaires et du transport spécialisé d’élèves handicapés. Mais les élections sont happées par les questions de sécurité, remarque Gilles Dansart, journaliste, rédacteur en chef de Mobilettre : "la campagne est très particulière, la sécurité occupe le débat national, pourtant ce n’est pas une prérogative des régions".



Les transports face au défi écologique

"Les transports sont une variable écologique essentielle", déclare Gille Dansart. Les candidats aux élections en sont bien conscients comme le rapporte Caroline Daude, membre du think tank TDIE, Transport Développement Intermodalité Environnement et chargée de la recherche à la Direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris : "ils se saisissent du sujet des transports et ont compris son intérêt écologique ; il y a une priorité donnée aux transports ferroviaires et collectifs". Si le développement des mobilités est nécessaire, il est surtout réclamé par les usagers comme Alex qui habite à Mâcon "je travaille à 50km de chez moi et je commence à 6h. J’aimerais prendre les transports en commun mais il n’y a pas de train tôt le matin, je suis donc obligé de prendre ma voiture". Autre solution plébiscitée, le développement du vélo comme moyen de transport à part entière : "le vélo est le grand gagnant de la crise sanitaire", affirme Caroline Daude. Pour le promouvoir, elle voit plusieurs solutions : "il faut que les régions développent des plans vélo globaux, des infrastructures et qu’elles aident à l’acquisition d’un vélo".



L’ouverture à la concurrence

L’ouverture à la concurrence du milieu ferroviaire occupe le débat national depuis de nombreuses années, et pourrait permettre une "dynamisation des transports", selon Gille Dansart. Mais la concurrence est déjà présente, comme Railcoop, la société française qui souhaite développer une ligne reliant Lyon et Bordeaux. "Railcoop veut reprendre les parcours délaissés par la SNCF, la concurrence pourrait répondre aux oublis" explique le spécialiste des transports. Une concurrence qui fait débat, mais qui est rendue obligatoire par l’Union Européenne depuis 2020, explique Caroline Daude : "cette concurrence est une mise en tension de l’opérateur historique" qui pourrait le pousser à s’améliorer sur des aspects liés à la tarification, la ponctualité et les services.