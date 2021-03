Un an après le confinement : état des lieux du handicap

Il y a un an jour pour jour, Emmanuel Macron déclarait la guerre au Covid-19. Depuis, entre confinements et couvre-feux, la population française vit au quotidien avec la pandémie de coronavirus.

Nous avons parlé de l'impact de cette pandémie sur les jeunes, sur le monde la culture mais aujourd'hui Stéphanie Gallet et Melchior Gormand, dans une émission en partenariat avec le CCAH (Comité national Coordination Action Handicap) et grâce au soutien d'AG2R AGIRC-ARCCO, souhaitent relire cette année à l'aune du handicap.

Comment les personnes handicapées et leur famille ont-elles traversées cette crise ?

Pour en discuter, ils accueillent quatre invités. Luca Gateau, président de l'Unapei, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit Pluriel, Jean-Pierre Boissonnat, trésorier du GEPSO et Mahmoud Sodki, directeur du développement et de l’offre au CAPS.





Les personnes porteuses de handicap, les "oubliées" de la pandémie

Quand ils dressent le bilan de cette année de pandémie, les quatre invités sont tous d'accord, pour dire que le monde du handicap a souvent été oublié par la sphère publique et médiatique.

Pour Jean-Pierre Boissonnat, trésorier du GEPSO "on applaudissait les soignants à 20h, c'est sans doute trés bien de l'avoir fait, on parlait beaucoup EHPAD, et c'est vrai qu'il y avait toute une partie de la population, qui avait un peu l'impression de ne pas être prise en compte."





Une année d'adaptation permanente

Pour autant, chacune des associations a pu voir une mobilisation générale des bénévoles, des équipes accompagnantes et des aidants, ce qui a donné lieu a des projets innovants qui perdureront dans le temps.

Par exemple, Anne-Sarah Kertudo, avec son association Droit Pluriel, qui travaille à l'accès aux droits des personnes porteuses de handicap, a ouvert, face au déficit d'informations, la première permanence juridique accessible et gratuite pour tous, qui met à disposition une équipe de juristes et d'avocats.





Changer ses habitudes

L'un des objectifs premiers des associations de soutien aux personnes handicapées est de leur permettre d'acquérir une autonomie et de favoriser leur intégration en milieu ordinaire. Le confinement a modifié certaines habitudes, des déplacements, des rencontres, une vie à l'extérieur, qui ont pu être compliquées à vivre notamment au niveau de la vie sociale.

Pour Mahmoud Sodki "il a fallu du temps pour que chacun comprenne qu'effectivement il y a un effort à faire, qu'on est face au besoin de se protéger et de protéger les autres et qu'il fallait changer ses habitudes. Sauf que cela a un impact sur la santé mentale, sur le besoin pour chacun de s'épanouir."





Les aidants, héros de la pandémie

Les établissements spécialisés ont dû faire face à des directives sanitaires parfois complexes à mettre en place. Le rôle des aidants a donc été déterminant pendant les périodes de confinements.

Luca Gateau, président de l'Unapei, souligne leur extraordinaire capacité d'adaptation. "Ils ont été extrêmement nombreux à récupérer leur enfant dans leur famille, parfois avec une fratrie, imaginer un enfant polyhandicapé, qu'on récupère chez soi avec d'autres enfants qui sont en scolarité, c'est ajouter une charge importante pour la famille, dans laquelle nous avons manqué parfois d'accompagnement."

Ces familles, ont aujourd'hui besoin de répit, de reconnaissance et de soutien, après une année hors du commun. Tout comme les équipes médico-sociales qui chaque jour entourent, soignent et soutiennent les personnes porteuses de handicap.

Une émission en partenariat avec le CCAH (Comité national Coordination Action Handicap) et grâce au soutien d'AG2R AGIRC-ARCCO.