Un an après le premier confinement : qu'est-ce qui a changé dans nos vies ?

Un manque de contact humain

La principale difficulté rencontrée lors de la pandémie est la réduction du contact humain. Stéphane Rousset, psychologue, thérapeute praticien en Thérapie Comportementale et Cognitive (TCC) raconte qu’il a choisi de faire toutes ses consultations en visioconférence. Il affirme que pour certaines personnes le manque de lien social a engendré de l’inquiétude et de la fatigue qui a pu se traduire par de l’hypersensibilité : "pour un jeune de 20 ans qui est tombé amoureux d’une fille et qu’il ne peut pas voir pendant plusieurs semaines, c’est dur". Francine, une auditrice de RCF, déplore de son côté n’avoir pu aller rendre visite à ses amis en EHPAD : "les relations avec mes amies ont été totalement coupées, même quand je pouvais aller les voir, elles devaient rester loin de moi et on ne s'entendait pas, c’était le plus difficile à vivre". Stéphane Rousset ajoute que "pour les personnes qui vivaient seules, il y avait un sentiment d’impuissance et d’isolement".



S’adapter à la situation

"Les réseaux sociaux ont été une aubaine, les gens faisaient des apéros à distance, il y a eu beaucoup de créativité, cela a permis de garder le contact avec les autres" note le psychologue. Malheureusement tout le monde n’a pas accès à internet pour des questions matérielles ou de capacité d’utilisation, des personnes pour qui la situation a été plus compliquée. "Nous n’avons pas eu le choix, il a fallu s’adapter, trouver de nouvelles solutions" rappelle Stéphane Rousset. Professionnellement aussi, les choses ont changé, avec l’avènement du télétravail. Lionnella, une jeune auditrice âgée de 24 ans explique que "le télétravail n’était pas facile. Avant on voyait nos collègues, on avait l’impression d'appartenir véritablement à l’entreprise, de faire partie d’un groupe". Stéphane Rousset précise qu’il a fallu réussir à s’ouvrir à d’autres plaisirs et à se réinventer, car notre quotidien et notre routine ont été complètement bouleversés.



Une parenthèse dans un monde frénétique

Pascale, une auditrice fidèle de l'émission Je pense donc j'agis, affirme que le confinement a permis un déclic et a "révélé quelque chose" en elle. De son côté, Louise raconte : "le confinement m’a fait du bien, ça m’a obligé à ralentir. Les exigences de rapidité ont disparu". Stéphane Rousset confirme que cette période a été une rupture avec un monde dans lequel "nous sommes constamment submergés d’informations et où l'on ne se donne pas beaucoup de temps pour soi. Le confinement a pu être une occasion de se recentrer". Le psychologue raconte qu’un de ses patients a profité du confinement pour apprendre à son enfant à lire : "il a pu prendre son temps pour son enfant grâce au confinement, sans cela, il ne l’aura certainement pas fait".

Par Nathan Chaize