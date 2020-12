Un baptême du feu particulier

L’école du feu reçoit chaque année des dizaines de jeunes issus des quartiers prioritaires de la région et de la banlieue parisienne pour des stages commandos : port de l’uniforme, parcours du combattant, apprentissage des gestes de premiers secours et vivent à la caserne pendant une semaine. Ces stages s’illustrent dans le programme PEMS, ou “parcours emploi mobilité sport”. Dirigés par le lieutenant Girard, les stages sont ouverts à des jeunes de 17 à 25 ans, en recherche d'un contrat d'alternance, du CAP à la licence professionnelle. Le but est de créer de la cohésion, de l'entraide et du respect. On y travaille l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et l’organisation sous pression, tout en augmentant sa motivation et confiance en soi.