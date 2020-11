Un colloque virtuel sur le handicap

Dès ce soir lundi 23 novembre à 20h, "La faim des fous", l’histoire terrible de 45 000 hommes et femmes littéralement morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, en France, entre 1940 et 1945, de Franck Seuret sera disponible en ligne. Deux autres rendez-vous cinématographiques sont également au programme avec le 25 novembre 2020, à 18h30 "Arlette : une histoire que nous ne devons jamais oublier" de Thomas Kvist Christiansen et le 26 novembre 2020, à 17h, "Le Verfügbar aux enfers". Ce colloque virtuel consacré aux handicap et conflits armés aura lieu ce 24 novembre et évoquera plusieurs thématiques comme la politique d’extermination des malades et handicapés mentaux sous le régime nazi, ou encore l’histoire de Jacques Lusseyran, résistant, aveugle et déporté. Un programme que vous pourrez retrouver sur le site Handicap et citoyenneté ainsi que les moyens de vous connecter.