Un coup de pouce pour l'orientation des jeunes

Le forum de l'orientation 2021 se déroule du 3 au 6 février. Il concerne les jeunes de troisième et de lycée. Un format spécial a été conçu par la Région Centre Val de Loire pour une visite guidée à distance. Etienne Poulin, directeur adjoint du Lycée professionnel Ste Croix St Euverte d'Orléans, nous en donne le mode d'emploi et en profite pour valoriser les filières de son établissement.

RV sur le site centre-valdeloire.fr et cliquer sur forum de l'orientation