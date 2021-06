Un couple en tenue de service, Bénédicte et Bertrand Lüthi

Comment un couple vit-il une mission chrétienne au service des autres ? Qu'est-ce que l'Armée du Salut ? Qu'y-a-t'il au delà de la soupe gratuite ? Rencontre du couple de majors Bénédicte et Bertrand Lüthi, majors du poste de l'Armée du salut de Jumet dans le pays de Charleroi. Bertrand est par ailleurs co-responsable belge francophone des parcours Alpha.

La mission de l'Armée du Salut est d'annoncer l’Évangile de Jésus-Christ et de soulager, en Son nom, sans discrimination, les détresses humaines. Mouvement international chrétien, l’Armée du Salut est présente à Jumet depuis 1890 où le Capitaine Cornier César Auguste tient la première réunion. En 1878, le pasteur William Booth est choqué par les conditions de vie indignes du monde ouvrier notamment dans l'Est de Londres. Il crée l'Armée du Salut pour répondre aux besoins matériels et spirituels des plus démunis. En quête d’efficacité, il s’inspire du modèle militaire pour structurer une « armée » afin de répondre aux besoins élémentaires tant matériels que spirituels. Une triple mission qu'il résume dans la devise "Soup, Soap, Salvation" !

Aujourd’hui, le Poste de Jumet se considère comme un Centre Communautaire Chrétien accueillant chacun de la meilleure manière qui soit. Il désire ardemment toucher un maximum de personnes avec ces paroles de Jésus: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Contact: Bénédicte et Bertrand Lüthi https://www.armeedusalut.be/jumet/