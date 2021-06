Un défilé de mode inclusif

Ce défilé body optimist aura lieu le 3 juillet. Le but est de casser les codes en mettant en avant différentes morphologies pour être le plus inclusif possible. "L’idée est de ne pas se soumettre au diktat de la mode et des magazines qui impose un corps considéré comme parfait" précise Maud de Bourqueney.

Trois associations sont à l’origine de ce projet inclusif : la maison de l’emploi du Cotentin en collaboration avec Au fil de l’eau et Cultur’elles.

Grâce à cette initiative, les organisateurs espèrent déstigmatiser les personnes complexées par leur physique. L’objectif est de mettre en lumière les corps qui ont tendance à être effacés de ce type d’événement.

"Des professionnels de l’image et de l’insertion professionnelle vont leur apprendre à valoriser leurs atouts" ajoute Maud de Bourqueney.