Un dÃ®ner de Saint Valentin pas comme les autres

© Pixabay - Et si vous passiez une Saint Valentin autrement?

Un dîner le soir du 14 février, mais autrement. Pour sortir des clichés et se retrouver en couple, plusieurs mouvement chrétiens proposent une "Saint Valentin autrement".

Il n'est pas interdit d'offrir des fleurs ou des chocolats... mais le principe de la Saint Valentin autrement c'est de fêter ça un peu différemment. Une formule enrichissante que proposent neuf mouvements d'Eglise (Cana, Vivre et Aimer ou encore les équipes Notre-Dame). Un événement national qui se décline à Lyon bien sûr... et même à Berlin (Allemagne), Londres (Angleterre) ou Bruxelles (Belgique).



Un cadeau ou un resto?

Jusqu'au 16 février 2017, plusieurs dîners sont organisés par CLER, Cana ou encore Vivre et Aimer dans la région lyonnaise. Chaque soirée accueille 20 à 40 couples croyants ou non, et qui sont invités à partager un repas en réfléchissant sur plusieurs questions touchant à leur vie à deux. Chaque couple discute en toute intimité, échangeant sur des réalités qu’ils n’ont pas forcément le temps d’aborder au quotidien.

La Saint Valentin pour sortir du quotidien

Parmi les 9 mouvements organisateurs, Vivre et Aimer. A Lyon, c'est Brigitte Combet qui prend en charge l'organisation de certains dîners. Reportage Alice Forges:



QUi était saint valentin?

Martyr et évêque de Terni, mort vers 269, Valentin reconnu comme thaumaturge, fut mis à mort par le préfet de Rome. Il est devenu le patron des amoureux à la suite d'une confusion entre différentes légendes du Moyen-Âge. Fêté le 14 février, Valentin est aussi le patron des voyageurs, des épileptiques et des... apiculteurs! (source nominis.cef.fr)