Un jeu de piste dédié à la prière du credo : un concept qui a été expérimenté avec un groupe d’aumônerie lycéenne dans l’église Saint-Eugène du Creusot. Le jeu se fait en équipe et en présentiel.

C’est l’auto-entrepreneuse lyonnaise Marie-Françoise Guth spécialisée dans les kits d’animation pour jeunes et adultes qui en est à l'origine. Elle propose des formules adaptées aux enfants dès 3 ans et jusqu’à 14 ans. Les kits sont libres de droit et téléchargeables gratuitement.