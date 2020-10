Un fauteuil pour favoriser l’inclusion

La jeune entreprise Playmoovin dont le slogan est "Changer le regard sur le handicap", a pour idée de rendre accessibles les terrains de jeu pour tous les enfants, sans distinction, avec handicap ou non. Et pour se faire, elle a élaboré un fauteuil coloré, léger, au design simple et pratique, étanche (pour les sports aquatiques et la rééducation) et permettant la pratique de nombreux sports comme le basket, rugby ou handball. En France, 90 % des personnes à mobilité réduite n’ont pas accès au sport dont plus de 240 000 enfants.

Pour aller plus loin : https://www.playmoovin.com/