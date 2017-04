Â« Un grand cortÃ¨ge pour mÃ¨re Marie-ThÃ©rÃ¨se, une sacrÃ©e liÃ©geoise Â»

Sœur Fulvie Debatty, fille des Ardennes et provinciale des Filles de la Croix de Belgique, coordonne la translation du corps de Jeanne Haze (1782-1876) à la cathédrale de Liège. Jeanne est devenue la bienheureuse mère Marie-Thérèse Haze, fondatrice des Filles de la Croix, qui ont créé des dizaines d’écoles à Liège et dans le monde : Ste Croix, St Barthélemy, St Martin, Ste Foy, Ste Véronique, Marie-Thérèse, Thérèse d’Avila etc. Une formidable art de vivre et de rendre le monde meilleur.