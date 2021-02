Un jeu pour comprendre les causes et conséquences du changement climatique

Le réchauffement climatique est un enjeu auquel il est essentiel d’être sensibilisé dès le plus jeune âge. L’atelier de la Fresque du climat se matérialise en un jeu de 42 cartes, qui représentent autant de composantes du changement climatique. Le but est de placer les cartes selon les liens entre les unes et les autres.

Le jeu est plus compliqué qu’il en a l’air et permet aux lycéens d’apprendre de nouveaux concepts climatiques et de comprendre en quoi les activités humaines deviennent néfastes pour l’environnement.

Cet atelier se conclut par un temps de discussion pour réfléchir à des moyens d’actions à appliquer au quotidien.