"Un jour, tu vieilliras" : trois acteurs orléanais de ce film témoignent

Edouard Carrion s'est emparé d'un sujet de société : comment accepter de vieillir soi-même ou de voir vieillir ceux que l'on aime ou que l'on côtoie.

Tourné à Orléans en mai dernier, le film "un jour tu vieilliras" a été diffusé pendant la semaine bleue et a mis en scène une douzaine d'acteurs amateurs et bénévoles.

Parmi ces dernier, Christophe, allias Jean-Daniel, Nicole, allias Louis et Reine, allias Suzanne, ont incarné des personnages dont toute ressemblance avec la réalité n'est pas fortuite.

Ils témoignent de leurs ressentis et de leurs émotions qu'ils se sont attachés à faire passer au public.

Cerise sur le gâteau de cette belle expérience : le film a été sélectionné pour le Festival du film de Colmar, les 18 et 19 octobre prochains.