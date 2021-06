Un lieu de spiritualité en plein cœur de Paris

Un lieu d’écoute, d’accompagnement et de ressourcement spirituel situé en plein Paris : c’est possible grâce à L’Escale, un endroit situé dans le Vème arrondissement de Paris. Un lieu d’accueil, du mardi au samedi, pour tous ceux qui ont besoin d’une pause spirituelle dans leur journée. Fondée en 2017 par le pasteur protestant Christian Tanon, ce lieu est ouvert à tous, sans distinction de croyances. L’Escale est soutenue par l’Église protestante unie de France et la Ligue pour la lecture de la Bible.

Le partage biblique représente l’activité phare de L’Escale : on y prie et on y trouve des conseils. C’est également un lieu d’échange régit part trois points d’attention : "Écouter l’autre ; ne pas juger les personnes ; que chacun puisse s’exprimer", comme le rappelle Véronique Durand, rédactrice en chef à La Vie.