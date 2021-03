Flore Lelèvre, cofondatrice des restaurants Le Reflet qui emploie des personnes porteuses de trisomie 21, a lancé Chefs Extraordinaires, un média indépendant et inclusif.

Le projet est né lors du premier confinement et il réunit une multitude de vidéos et d’outils pour apprendre et gagner en autonomie grâce à la cuisine.

Le média a lancé une campagne de financement participatif sur kisskissbankbank avec pour objectif de collecter 30 000 euros pour financer des vidéos.